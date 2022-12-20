Школа проживания (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Из далекого Новосибирска в Подмосковье приезжает молодой ученый-физик Алексей Муромцев. Настроение у него самое радужное – Алексея ждет работа в исследовательском центре в Дубне и новая квартира в подмосковном поселке. Однако выяснилось, что молодой ученый стал жертвой недоразумения – его квартира была продана дважды, и у неё уже есть хозяин, а, точнее, хозяйка – очаровательная молодая женщина!



У медсестры поселковой больницы Вали Григорьевой на руках были точно такие же документы, как у Алексея. Желая спасти свою жилплощадь, с помощью соседей Валя выставила Алексея на улицу. Он в ответ подал заявление в милицию. Валентина наняла адвоката… Так началась между ними квартирная «война».

