Параграф 78: Фильм первый (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.52007, Параграф 78: Фильм первый
Фантастика, Боевик86 мин18+
О фильме
В недалеком будущем команда специального назначения получает новое важное задание, которое становится для давно уже отошедших от дел спецназовцев единственной возможностью снова увидеть бывших соратников по опасным миссиям. Тем более, что очень важные вопросы их личных взаимоотношений так и остались до конца не решенными.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МХРежиссёр
Михаил
Хлебородов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- САктриса
Слава
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- АБАктёр
Азиз
Бейшеналиев
- Актёр
Анатолий
Белый
- ЮБАктёр
Юсуп
Бахшиев
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Александр
Тютин
- МХСценарист
Михаил
Хлебородов
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- ЮБПродюсер
Юсуп
Бахшиев
- НБПродюсер
Надежда
Барыкина
- ДЮПродюсер
Дмитрий
Юдаев
- СКОператор
Сергей
Козлов
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ТЭКомпозитор
Тобиас
Энхус