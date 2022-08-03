Параграф 78: Фильм первый
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Параграф 78: Фильм первый

Параграф 78: Фильм первый (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.52007, Параграф 78: Фильм первый
Фантастика, Боевик86 мин18+

О фильме

В недалеком будущем команда специального назначения получает новое важное задание, которое становится для давно уже отошедших от дел спецназовцев единственной возможностью снова увидеть бывших соратников по опасным миссиям. Тем более, что очень важные вопросы их личных взаимоотношений так и остались до конца не решенными.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Параграф 78: Фильм первый»