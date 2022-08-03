В недалеком будущем команда специального назначения получает новое важное задание, которое становится для давно уже отошедших от дел спецназовцев единственной возможностью снова увидеть бывших соратников по опасным миссиям. Тем более, что очень важные вопросы их личных взаимоотношений так и остались до конца не решенными.

