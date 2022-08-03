Параграф 78: Фильм второй (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.42007, Параграф 78: Фильм второй
Фантастика, Триллер89 мин18+
О фильме
В недалеком будущем команда специального назначения получает новое важное задание, которое становится для давно уже отошедших от дел спецназовцев единственной возможностью снова увидеть бывших соратников по опасным миссиям. Тем более, что очень важные вопросы их личных взаимоотношений так и остались до конца не решенными.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МХРежиссёр
Михаил
Хлебородов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- САктриса
Слава
- Актёр
Анатолий
Белый
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- АБАктёр
Азиз
Бейшеналиев
- ЮБАктёр
Юсуп
Бахшиев
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- МХСценарист
Михаил
Хлебородов
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- ЮБПродюсер
Юсуп
Бахшиев
- НБПродюсер
Надежда
Барыкина
- ДЮПродюсер
Дмитрий
Юдаев
- СКОператор
Сергей
Козлов
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ТЭКомпозитор
Тобиас
Энхус