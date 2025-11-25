Богатый и влиятельный меценат решает подшутить над наивным поэтом, прославив его как литературного гения. Вот только розыгрыш заходит слишком далеко. Фильм «Карьера Куколки» — сатирическая комедия с Александром Самойленко по роману Аркадия Аверченко.



Кажется, у Мецената есть все — деньги, влияние, статус. Вокруг него вертятся литераторы, которым он покровительствует, но никто из них так и не сумел стать по-настоящему успешным. Но вот в салоне Мецената появляется поэт Шелковников, которого все считают безнадежным графоманом. За милую внешность ему дают прозвище Куколка и начинают осыпать шутливыми комплиментами, которые молодой человек воспринимает всерьез. Меценат и его свита решают развивать розыгрыш и дальше: пусть о таланте Куколки прослышит весь Петербург! Потом просвещенная публика прочтет его стихи, непременно разочаруется и поднимет выскочку на смех. Однако скоро Меценат поймет, что его шутка перестала быть розыгрышем.



Что на самом деле ждет поэта Шелковникова, вы узнаете из комедии «Карьера Куколки». Фильм 2025 года можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

