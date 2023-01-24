Игра на выбывание (сериал, 2004) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.32004, Игра на выбывание. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Детектив18+
О сериале
Элитный дом в престижном районе города. Двадцать этажей, двести квартир, несколько сотен жильцов. Однажды утром все его обитатели получают странное письмо от человека, называющего себя Игрок: «Вы должны собрать выкуп - один миллион долларов через три дня, иначе я буду убивать по одному жильцу каждый день. Я готовился к этой операции полгода, прятаться и бежать бесполезно, вам не спастись». И люди начинают гибнуть.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВШРежиссёр
Вадим
Шмелев
- Актёр
Павел
Майков
- Актриса
Екатерина
Семенова
- СПАктёр
Сергей
Пенкин
- Актёр
Лев
Прыгунов
- Актёр
Сергей
Жигунов
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Андрей
Градов
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- Актёр
Олег
Штефанко
- ВШСценарист
Вадим
Шмелев
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ДТПродюсер
Давид
Ткебучава
- ДГПродюсер
Дмитрий
Глущенко
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воронков
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ИШХудожник
Игорь
Широков
- ААХудожница
Александра
Андреева
- ОЗМонтажёр
Олег
Заводчиков
- Оператор
Даян
Гайткулов
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков