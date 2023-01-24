Игра на выбывание (сериал, 2004) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Игра на выбывание. Сезон 1. Серия 5
8.32004, Игра на выбывание. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Детектив18+

Элитный дом в престижном районе города. Двадцать этажей, двести квартир, несколько сотен жильцов. Однажды утром все его обитатели получают странное письмо от человека, называющего себя Игрок: «Вы должны собрать выкуп - один миллион долларов через три дня, иначе я буду убивать по одному жильцу каждый день. Я готовился к этой операции полгода, прятаться и бежать бесполезно, вам не спастись». И люди начинают гибнуть.

Россия
Боевик, Криминал, Детектив
47 мин / 00:47

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

