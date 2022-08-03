Пассажир с «Экватора» (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

На теплоходе «Экватор» плывет странный пассажир – иностранец-коммерсант мистер Пипп. Мальчик Ильмар, направляющийся в пионерский лагерь, замечает, как Пипп сбрасывает в море радиобуй, после чего иностранец сталкивает за борт и его. На теплоходе никто не замечает пропажи, а потерявшего память Ильмара находит пионервожатый, решив, что мальчик упал в воду с пирса.

