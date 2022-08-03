Пассажир с «Экватора» (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.91970, Пассажир с «Экватора»
Семейный, Приключения77 мин6+
О фильме
На теплоходе «Экватор» плывет странный пассажир – иностранец-коммерсант мистер Пипп. Мальчик Ильмар, направляющийся в пионерский лагерь, замечает, как Пипп сбрасывает в море радиобуй, после чего иностранец сталкивает за борт и его. На теплоходе никто не замечает пропажи, а потерявшего память Ильмара находит пионервожатый, решив, что мальчик упал в воду с пирса.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Курочкин
- АААктриса
Арина
Алейникова
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- ЛДАктёр
Леонид
Довлатов
- НГАктёр
Николай
Горлов
- ТГАктриса
Таня
Горячкина
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- ЮКАктёр
Юрий
Крюков
- СМАктёр
Сережа
Макридин
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- ВМАктёр
Витя
Морус
- АНСценарист
Арнольд
Негго
- ЮМОператор
Юрий
Малиновский
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев