Пассажир с «Экватора»
Актёры и съёмочная группа фильма «Пассажир с «Экватора»»

Режиссёры

Александр Курочкин

Режиссёр

Актёры

Арина Алейникова

АктрисаНаташа
Юрий Чекулаев

Актёр
Леонид Довлатов

Актёр
Николай Горлов

Актёр
Таня Горячкина

АктрисаГаля
Владимир Кенигсон

Актёр
Юрий Крюков

АктёрИльмар
Сережа Макридин

АктёрЖенька
Александр Мартынов

Актёр
Витя Морус

АктёрИгорь

Сценаристы

Арнольд Негго

Сценарист

Операторы

Юрий Малиновский

Оператор

Композиторы

Микаэл Таривердиев

Композитор