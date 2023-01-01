Высокий блондин в черном ботинке (фильм, 1972) смотреть онлайн
9.31972, Le grand blond avec une chaussure noire
Комедия, Детектив85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Рассеянного скрипача-виртуоза Франсуа Перрена принимают за секретного суперагента. Высокий блондин оказывается крепким орешком. Он с легкостью избегает всех опасностей, даже не подозревая о них.
Высокий блондин в черном ботинке смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Приключения, Детектив
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ИРРежиссёр
Ив
Робер
- Актёр
Пьер
Ришар
- ББАктёр
Бернар
Блие
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- МДАктриса
Мирей
Дарк
- ККАктриса
Колетт
Кастель
- ЖОАктёр
Жан
Обе
- РКАктёр
Робер
Кастель
- ЖСАктёр
Жан
Содрэ
- РКАктёр
Роже
Качча
- МБАктёр
Морис
Барье
- ИРСценарист
Ив
Робер
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- ИРПродюсер
Ив
Робер
- Актёр дубляжа
Всеволод
Ларионов
- Актёр дубляжа
Владимир
Кенигсон
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ИВАктриса дубляжа
Инна
Выходцева
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- ВККомпозитор
Владимир
Косма