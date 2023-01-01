Высокий блондин в черном ботинке
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Высокий блондин в черном ботинке

Высокий блондин в черном ботинке (фильм, 1972) смотреть онлайн

9.31972, Le grand blond avec une chaussure noire
Комедия, Детектив85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Рассеянного скрипача-виртуоза Франсуа Перрена принимают за секретного суперагента. Высокий блондин оказывается крепким орешком. Он с легкостью избегает всех опасностей, даже не подозревая о них.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Приключения, Детектив
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высокий блондин в черном ботинке»