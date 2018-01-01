Кентервильское привидение (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Семья переезжает в особняк, в котором, по легенде, много лет назад муж убил свою жену. По ночам в особняке начинают происходить странные вещи: чьи-то шаги, грохот цепей, и постоянно появлющееся пятно крови на кухне...



