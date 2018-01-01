Кентервильское привидение (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семья переезжает в особняк, в котором, по легенде, много лет назад муж убил свою жену. По ночам в особняке начинают происходить странные вещи: чьи-то шаги, грохот цепей, и постоянно появлющееся пятно крови на кухне...
Кентервильское привидение
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Валентина
Брумберг
- ЗБРежиссёр
Зинаида
Брумберг
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- Актёр
Евгений
Весник
- КРАктриса
Клара
Румянова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- ОУСценарист
Оскар
Уайльд
- ГМСценарист
Георгий
Мунблит
- ЛАХудожница
Лана
Азарх
- ВЛХудожник
Валентин
Лалаянц
- ИПХудожник
Игорь
Подгорский
- ВАХудожник
Владимир
Арбеков
- ЕВХудожница
Елена
Вершинина
- ФЕХудожница
Фаина
Епифанова
- ЕТМонтажёр
Елена
Тертычная
- БКОператор
Борис
Котов
- АВКомпозитор
Александр
Варламов