Лебеди Непрядвы (фильм, 1980) смотреть онлайн

Сюжет посвящен событиям, происходившим в Московском княжестве в XIV веке. Он рассказывает о том, как князь Дмитрий Иоаннович собрать рать на Куликовском поле, чтобы сразиться с татаро-монгольским войском под предводительством Мамая.



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