Лебеди Непрядвы
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Лебеди Непрядвы

Лебеди Непрядвы (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, Лебеди Непрядвы
Мультфильм, Советские мультфильмы23 мин12+

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О фильме

Сюжет посвящен событиям, происходившим в Московском княжестве в XIV веке. Он рассказывает о том, как князь Дмитрий Иоаннович собрать рать на Куликовском поле, чтобы сразиться с татаро-монгольским войском под предводительством Мамая.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb