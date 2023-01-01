Лебеди Непрядвы (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, Лебеди Непрядвы
Мультфильм, Советские мультфильмы23 мин12+
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О фильме
Сюжет посвящен событиям, происходившим в Московском княжестве в XIV веке. Он рассказывает о том, как князь Дмитрий Иоаннович собрать рать на Куликовском поле, чтобы сразиться с татаро-монгольским войском под предводительством Мамая.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb