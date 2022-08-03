Сказ о Евпатии Коловрате (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.51985, Сказ о Евпатии Коловрате
Мультфильм, Советские мультфильмы18 мин0+
О фильме
По мотивам сюжетов исторических летописей ХIII века.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РДРежиссёр
Роман
Давыдов
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- ЛШАктёр
Лев
Шабарин
- ГКАктёр
Герман
Качин
- КЗАктёр
Константин
Захаров
- ВБАктёр
Владимир
Бурлаков
- ЛБСценарист
Леонид
Белокуров
- ЛМПродюсер
Лилиана
Монахова
- НСМонтажёр
Наталия
Степанцева
- КРОператор
Кабул
Расулов
- ВККомпозитор
Владимир
Кривцов