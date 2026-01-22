Сотрудник ЧК (фильм, 1963) смотреть онлайн
1963, Сотрудник ЧК
Боевик, Исторический96 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
По мотивам одноименной повести А.Лукина и Д.Поляновского. Фильм рассказывает о подвигах чекистов в годы гражданской войны.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Боевик
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БВРежиссёр
Борис
Волчек
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- ВМАктриса
Валентина
Малявина
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- СДАктриса
Светлана
Данильченко
- ДМАктёр
Дмитрий
Масанов
- ЛПАктёр
Леонид
Пархоменко
- ВМАктёр
Валерий
Мухарьямов
- БВСценарист
Борис
Волчек
- ГППродюсер
Георгий
Пастушков
- ЭЛКомпозитор
Эдуард
Лазарев