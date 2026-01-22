Сотрудник ЧК
Wink
Фильмы
Сотрудник ЧК

Сотрудник ЧК (фильм, 1963) смотреть онлайн

1963, Сотрудник ЧК
Боевик, Исторический96 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

По мотивам одноименной повести А.Лукина и Д.Поляновского. Фильм рассказывает о подвигах чекистов в годы гражданской войны.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Боевик
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb