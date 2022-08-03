Друзья и годы (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Шесть молодых людей живут по соседству и весело проводят время вместе. Один из самых успешных американских сериалов начала двухтысячных. Росс, Моника, Чендлер, Джоуи, Рэйчел и Фиби живут в одном доме в Нью-Йорке. Каждый из друзей обладает своим уникальным характером и индивидуальными чертами. Росс — чувствительный ученый-палеонтолог с неудавшейся личной жизнью. Моника — яркая и энергичная девушка, которая всегда стремится к совершенству. Чендлер — юрист со своеобразным чувством юмора. Джоуи — актер-неудачник с многочисленными любовными приключениями. Рэйчел — бывшая модель, которая начинает новую жизнь после разрыва с богатым парнем. Фиби — эксцентричная певица с необычными взглядами на жизнь. Непохожие друг на друга друзья превращаются из беспечных молодых людей в уверенных в себе личностей. Оставайтесь с Wink, чтобы провести время с популярным комедийным ситкомом, — смотреть сериал «Друзья» онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Виктор
Соколов
- АГАктёр
Александр
Граве
- НВАктриса
Наталья
Величко
- Актёр
Юрий
Яковлев
- ЗВАктёр
Зиновий
Высоковский
- НВАктриса
Нина
Веселовская
- Актёр
Олег
Анофриев
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- НААктриса
Наталья
Антонова
- ИКАктёр
Иван
Кудрявцев
- ППАктёр
Павел
Полунин
- ЛЗСценарист
Леонид
Зорин
- ННПродюсер
Николай
Неелов
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер