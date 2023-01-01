Хочу, чтоб он пришел (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.11981, Хочу, чтоб он пришел
Драмы, Советские60 мин12+
Сюжет
Рано повзрослевшему Витьке живeтся трудно: отец пьeт, мать в больнице, мальчик работает вместо неe дворником. Но у него есть настоящий друг Вовка.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЕААктёр
Евгений
Аверочкин
- ДПАктёр
Данила
Перов
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- Актёр
Михаил
Жигалов
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- Актёр
Евгений
Весник
- КРАктриса
Кира
Рассказова
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- ГБСценарист
Геннадий
Бокарев
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- БСОператор
Борис
Середин
- ИЕКомпозитор
Игорь
Ефремов