Хочу, чтоб он пришел
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Хочу, чтоб он пришел

Хочу, чтоб он пришел (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.11981, Хочу, чтоб он пришел
Драмы, Советские60 мин12+

Сюжет

Рано повзрослевшему Витьке живeтся трудно: отец пьeт, мать в больнице, мальчик работает вместо неe дворником. Но у него есть настоящий друг Вовка.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb