Хочу, чтоб он пришел (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Рано повзрослевшему Витьке живeтся трудно: отец пьeт, мать в больнице, мальчик работает вместо неe дворником. Но у него есть настоящий друг Вовка.



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