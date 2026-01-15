Белые ночи (фильм, 1959) смотреть онлайн
8.91959, Белые ночи
Драма, Мелодрама95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Петербург 40-х годов XIX столетия. Лето, белые ночи. На берегу Невы Мечтатель знакомится с Настенькой. Пять ночей, гуляя по городу, молодые люди рассказывают о себе. Разуверившаяся в чувствах человека, которого любит, Настенька обещает влюбленному в нее Мечтателю выйти за него замуж, но... появляется тот, другой, Настенька снова счастлива, а Мечтатель опять одинок.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Пырьев
- ЛМАктриса
Людмила
Марченко
- Актёр
Олег
Стриженов
- АФАктёр
Анатолий
Федоринов
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- Актриса
Ирина
Скобцева
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- ЯБАктёр
Яков
Беленький
- ЕМАктёр
Евгений
Моргунов
- СТАктёр
Сергей
Троицкий
- ИУАктёр
Иозас
Удрас
- ИПСценарист
Иван
Пырьев
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ИБПродюсер
Исаак
Биц
- ВПОператор
Валентин
Павлов