Белые ночи
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Белые ночи

Белые ночи (фильм, 1959) смотреть онлайн

8.91959, Белые ночи
Драма, Мелодрама95 мин18+
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О фильме

Петербург 40-х годов XIX столетия. Лето, белые ночи. На берегу Невы Мечтатель знакомится с Настенькой. Пять ночей, гуляя по городу, молодые люди рассказывают о себе. Разуверившаяся в чувствах человека, которого любит, Настенька обещает влюбленному в нее Мечтателю выйти за него замуж, но... появляется тот, другой, Настенька снова счастлива, а Мечтатель опять одинок.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb