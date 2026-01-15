Петербург 40-х годов XIX столетия. Лето, белые ночи. На берегу Невы Мечтатель знакомится с Настенькой. Пять ночей, гуляя по городу, молодые люди рассказывают о себе. Разуверившаяся в чувствах человека, которого любит, Настенька обещает влюбленному в нее Мечтателю выйти за него замуж, но... появляется тот, другой, Настенька снова счастлива, а Мечтатель опять одинок.

