И тогда я сказал – нет! (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно
8.71974, И тогда я сказал – нет!
Драмы, Советские77 мин12+
Сюжет
После войны в маленьком южном городке начинает восстанавливаться нормальная жизнь – с фронта возвращаются сыновья и отцы, женщины занимаются налаживанием быта. Тем временем их дети начинают увлекаться по-настоящему жестокими играми. Они беспрекословно подчиняются главарю местной банды, к�оторый добивается уважения с помощью пистолета. Но однажды в окружении ребят появляется сын полка, смотревший в глаза самой смерти. Сможет ли он убедить малолетних бандитов пристальнее взглянуть на свою жизнь?
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ПАРежиссёр
Павел
Арсенов
- РМАктёр
Рифат
Мусин
- НШАктриса
Нато
Шенгелая
- НЛАктёр
Николай
Лебедев
- ВЛАктёр
Владимир
Лидухин
- ВДАктёр
Владимир
Давыдов
- ССАктёр
Сергей
Соболев
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- Актёр
Армен
Джигарханян
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- ЭМХудожница
Эмма
Малая
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов