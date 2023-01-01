И тогда я сказал – нет! (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После войны в маленьком южном городке начинает восстанавливаться нормальная жизнь – с фронта возвращаются сыновья и отцы, женщины занимаются налаживанием быта. Тем временем их дети начинают увлекаться по-настоящему жестокими играми. Они беспрекословно подчиняются главарю местной банды, к�оторый добивается уважения с помощью пистолета. Но однажды в окружении ребят появляется сын полка, смотревший в глаза самой смерти. Сможет ли он убедить малолетних бандитов пристальнее взглянуть на свою жизнь?



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