Портрет жены художника (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Портрет жены художника
Мелодрама83 мин12+
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Панкратов
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Никита
Михалков
- МСАктёр
Михаил
Семаков
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- КБАктриса
Клара
Белова
- ОФАктёр
Олегар
Федоро
- ТКАктриса
Татьяна
Кочемасова
- ЕТАктриса
Елена
Тонунц
- Актёр
Александр
Коршунов
- ОВАктриса
Ольга
Всеволодская-Гернгросс
- ОГАктриса
Ольга
Гобзева
- КБАктриса
Клавдия
Белова
- ЕСАктриса
Екатерина
Суханова
- НРСценарист
Наталья
Рязанцева
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- ОМОператор
Олег
Мартынов
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога