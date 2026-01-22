Портрет жены художника (фильм, 1981) смотреть онлайн

Портрет жены художника
Портрет жены художника

Портрет жены художника (фильм, 1981)

1981, Портрет жены художника
Мелодрама83 мин12+
Супружеская пара едет на отдых в пансионат. Жене начинает казаться, что она мешает мужу, углубленному в свое искусство. Ее увлечение другим мужчиной помогло супругам понять, какое место каждый из них занимает в жизни другого…

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

