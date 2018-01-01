Wink
Ольга Всеволодская-Гернгросс
Ольга Всеволодская-Гернгросс

Ольга Всеволодская-Гернгросс

Карьера
Актриса
Дата рождения
16 апреля 1917 г. (76 лет)
Дата смерти
21 декабря 1993 г.