WinkФильмыПортрет жены художникаАктёры и съёмочная группа фильма «Портрет жены художника»
Актёры и съёмочная группа фильма «Портрет жены художника»
Режиссёры
Актёры
Актриса
Валентина Теличкина
Актёр
Сергей Шакуров
АктёрБорис Петрович
Никита Михалков
Актёр
Михаил Семаков
Актёр
Всеволод Шиловский
Актёр
Олег Голубицкий
Актриса
Татьяна Конюхова
Актёр
Виктор Уральский
Актриса
Клара Белова
Актёржурналист
Олегар ФедороOlegar Fedoro
Актрисаотдыхающая в санатории
Татьяна Кочемасова
АктрисаВаря
Елена Тонунц
АктёрЮра Рябов
Александр Коршунов
Актрисадама на вернисаже
Ольга Всеволодская-Гернгросс
АктрисаАся
Ольга Гобзева
АктрисаКлавдия Сергунова
Клавдия Белова
АктрисаЛена