Огород (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каннская номинантка Лариса Садилова представляет душевную драму о неунывающей пенсионерке в исполнении легенды отечественного кино Валентины Теличкиной. Для 70-летней Зои из Брянска лето – по-настоящему жаркая пора. Чтобы прокормить родных, она каждый день усердно работает на дачном участке. Но ее жизнь не упирается в одни лишь закрутки и засолки – она знает, что отдых в санатории подарит ей встречу с Валерой. Их долгоиграющий курортный роман длится уже несколько лет, но этим летом окажется под угрозой. Валера признается Зое, что женат. Узнать судьбу любовного треугольника пенсионеров вы можете, если будете смотреть онлайн фильм «Огород» Ларисы Садиловой в видеосервисе Wink.



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