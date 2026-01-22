Слово для защиты (фильм, 1976) смотреть онлайн

Слово для защиты
Слово для защиты

Слово для защиты (фильм, 1976)

1976, Слово для защиты
Драма93 мин16+
О фильме

Валентина Костина обвиняется в покушении на убийство своего любовника Федяева. Она признала свою вину, но её адвокат Ирина Межникова пытается найти оправдывающие обстоятельства для своей подзащитной. Постепенно Ирина выясняет подробности Валиной истории.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb