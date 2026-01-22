Слово для защиты (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Слово для защиты
Драма93 мин16+
О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ВАРежиссёр
Вадим
Абдрашитов
- Актриса
Марина
Неёлова
- ГЯАктриса
Галина
Яцкина
- Актёр
Олег
Янковский
- Актёр
Станислав
Любшин
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- ЕКАктриса
Елена
Кебал
- АГАктёр
Анатолий
Грачев
- ЭИАктёр
Эдуард
Изотов
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ВКАктёр
Василий
Куприянов
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- ААПродюсер
Аркадий
Ашкинази
- АЗОператор
Анатолий
Заболоцкий
- ВМКомпозитор
Владимир
Мартынов