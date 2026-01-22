Слово для защиты (фильм, 1976) смотреть онлайн

Валентина Костина обвиняется в покушении на убийство своего любовника Федяева. Она признала свою вину, но её адвокат Ирина Межникова пытается найти оправдывающие обстоятельства для своей подзащитной. Постепенно Ирина выясняет подробности Валиной истории.

