Красная площадь

Красная площадь (сериал, 1970) смотреть онлайн

1970, Красная площадь 1 сезон
Драма, Военный12+
1-я серия - «Комиссар Амелин, год 1918». Комиссара Всероссийской коллегии по формированию Красной армии Дмитрия Амелина направляют в гренадерский полк, который самовольно оставил позиции. Задача Амелина - сагитировать солдат вступить в Красную Армию.

2-я серия - «Начдив Кутасов, год 1919». Амелин назначен комиссаром в дивизию, которой командует Кутасов. Тот планирует на своем участке хитроумный манёвр: небольшое, но надёжное подразделение должно имитировать удар и отвлечь на себя белых...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb