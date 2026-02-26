Красная площадь (сериал, 1970) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыКрасная площадь1-й сезонКрасная площадь. Часть 2
1970, Красная площадь. Часть 2
Драма, Военный12+
1-я серия - «Комиссар Амелин, год 1918». Комиссара Всероссийской коллегии по формированию Красной армии Дмитрия Амелина направляют в гренадерский полк, который самовольно оставил позиции. Задача Амелина - сагитировать солдат вступить в Красную Армию.
2-я серия - «Начдив Кутасов, год 1919». Амелин назначен комиссаром в дивизию, которой командует Кутасов. Тот планирует на своем участке хитроумный манёвр: небольшое, но надёжное подразделение должно имитировать удар и отвлечь на себя белых...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb