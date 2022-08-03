За власть Советов (фильм, 1956) смотреть онлайн
9.11956, За власть Советов
Военный, Драма93 мин18+
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О фильме
Московский юрист Бачей давно мечтал показать сыну Пете любимую Одессу. И вот, наконец, в июне 1941 отец и сын отправляются в долгожданное путешествие. Они предвкушают прогулки по набережной и узким солнечным улицам, но все их планы рушит война. Посадив Петю на последний пароход из города, Бачей уходит на фронт. В следующий раз отец увидит сына в одесских катакомбах, там, где глубоко под землeй, среди вечного мрака и сырости, живут партизаны, сражающиеся с врагом, оккупировавшим город.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb