Злой дух Ямбуя (фильм, 1977) смотреть онлайн

В послевоенные годы группа геодезистов отправляется в восточную Сибирь, чтобы изучить там малопроходимые места. Экспедиция уже почти закончена, когда на горе Ямбуй пропадает наблюдатель Ефименко. Племя эвенков, живущее неподалеку, утверждает, что во всем виноват злой дух – это уже не первый случай, когда в окрестностях бесследно исчезают люди. Но геологи, несмотря на опасность, все равно отправляются на поиски товарища.

