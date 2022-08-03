Злой дух Ямбуя (фильм, 1977) смотреть онлайн
9.41977, Злой дух Ямбуя
Триллер, Драма89 мин18+
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О фильме
В послевоенные годы группа геодезистов отправляется в восточную Сибирь, чтобы изучить там малопроходимые места. Экспедиция уже почти закончена, когда на горе Ямбуй пропадает наблюдатель Ефименко. Племя эвенков, живущее неподалеку, утверждает, что во всем виноват злой дух – это уже не первый случай, когда в окрестностях бесследно исчезают люди. Но геологи, несмотря на опасность, все равно отправляются на поиски товарища.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ББРежиссёр
Борис
Бунеев
- ОЕАктриса
Ольга
Ензак
- РЕАктёр
Родна
Ешонов
- ЮЗАктёр
Юрий
Заборовский
- ФСАктёр
Феликс
Сергеев
- АКАктёр
Александр
Кавалеров
- ВЗАктёр
Владимир
Зимин
- ВКАктёр
Владимир
Круглов
- ЗПАктриса
Зинаида
Пикунова
- ББСценарист
Борис
Бунеев
- ННПродюсер
Николай
Неживов
- АГОператор
Александр
Гарибян
- АГОператор
Анатолий
Гришко
- НПОператор
Николай
Пучков
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян