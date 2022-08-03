Злой дух Ямбуя
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Злой дух Ямбуя

Злой дух Ямбуя (фильм, 1977) смотреть онлайн

9.41977, Злой дух Ямбуя
Триллер, Драма89 мин18+

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О фильме

В послевоенные годы группа геодезистов отправляется в восточную Сибирь, чтобы изучить там малопроходимые места. Экспедиция уже почти закончена, когда на горе Ямбуй пропадает наблюдатель Ефименко. Племя эвенков, живущее неподалеку, утверждает, что во всем виноват злой дух – это уже не первый случай, когда в окрестностях бесследно исчезают люди. Но геологи, несмотря на опасность, все равно отправляются на поиски товарища.

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb