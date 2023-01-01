Не могу сказать «прощай» (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Душевная мелодрама Бориса Дурова о скромной девушке, которая ухаживает за парализованным мужчиной после ухода его жены.
Красавец и передовик производства Сергей совершенно не замечает влюбленную в него простую девушку Лиду. Его внимание привлекает эффектная блондинка п�о имени Марта, на которой он вскоре женится. Молодая пара решает уехать в родное село Сергея и работать вместе на лесосеке. Однако их счастливая жизнь рушится, когда с мужчиной происходит несчастный случай на работе, после которого он оказывается прикованным к постели. Не выдержав тяжелого испытания, Марта бросает Сергея и уезжает обратно в город. Узнав об этом, Лида решает отправиться к Сергею, чтобы помочь ему восстановиться и вернуть душевный настрой.
Сможет ли Сергей оценить и полюбить Лиду? Фильм «Не могу сказать "прощай"» 1982 года доступен в хорошем качестве онлайн на видеосервисе Wink!
Не могу сказать «прощай» смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- БДРежиссёр
Борис
Дуров
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- АИАктриса
Анастасия
Иванова
- ТПАктриса
Татьяна
Паркина
- Актёр
Александр
Коршунов
- АСАктёр
Александр
Савченко
- СПАктриса
Софья
Павлова
- Актёр
Владимир
Антоник
- СДАктриса
Светлана
Дирина
- ВВАктёр
Валерий
Войтюк
- ИВАктёр
Игорь
Воробьев
- ЛНСценарист
Лилия
Неменова
- МЛПродюсер
Марк
Левин
- РЦМонтажёр
Римма
Цегельницкая
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян