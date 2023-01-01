Не могу сказать «прощай»
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Не могу сказать «прощай»

Не могу сказать «прощай» (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.71982, Не могу сказать «прощай»
Драмы, Советские85 мин6+

Сюжет

Душевная мелодрама Бориса Дурова о скромной девушке, которая ухаживает за парализованным мужчиной после ухода его жены.

Красавец и передовик производства Сергей совершенно не замечает влюбленную в него простую девушку Лиду. Его внимание привлекает эффектная блондинка по имени Марта, на которой он вскоре женится. Молодая пара решает уехать в родное село Сергея и работать вместе на лесосеке. Однако их счастливая жизнь рушится, когда с мужчиной происходит несчастный случай на работе, после которого он оказывается прикованным к постели. Не выдержав тяжелого испытания, Марта бросает Сергея и уезжает обратно в город. Узнав об этом, Лида решает отправиться к Сергею, чтобы помочь ему восстановиться и вернуть душевный настрой.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Советские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не могу сказать «прощай»»

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