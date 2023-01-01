Не могу сказать «прощай» (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Душевная мелодрама Бориса Дурова о скромной девушке, которая ухаживает за парализованным мужчиной после ухода его жены.



Красавец и передовик производства Сергей совершенно не замечает влюбленную в него простую девушку Лиду. Его внимание привлекает эффектная блондинка п�о имени Марта, на которой он вскоре женится. Молодая пара решает уехать в родное село Сергея и работать вместе на лесосеке. Однако их счастливая жизнь рушится, когда с мужчиной происходит несчастный случай на работе, после которого он оказывается прикованным к постели. Не выдержав тяжелого испытания, Марта бросает Сергея и уезжает обратно в город. Узнав об этом, Лида решает отправиться к Сергею, чтобы помочь ему восстановиться и вернуть душевный настрой.



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