Мальчик и лось
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Мальчик и лось

Мальчик и лось (фильм, 1975) смотреть онлайн

7.51975, Мальчик и лось
Кино для детей, Для самых маленьких60 мин12+

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О фильме

Четырнадцатилетний автогонщик Костя встречает посреди города лося, случайно вышедшего из леса. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть испуганное животное домой и даже пропускает долгожданные соревнования ради этого. На помощь Косте приходят его верные друзья. Удастся ли подросткам вернуть лося в родной лес?

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb