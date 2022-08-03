Мальчик и лось (фильм, 1975) смотреть онлайн

Четырнадцатилетний автогонщик Костя встречает посреди города лося, случайно вышедшего из леса. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть испуганное животное домой и даже пропускает долгожданные соревнования ради этого. На помощь Косте приходят его верные друзья. Удастся ли подросткам вернуть лося в родной лес?

