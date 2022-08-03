Мальчик и лось (фильм, 1975) смотреть онлайн
7.51975, Мальчик и лось
Кино для детей, Для самых маленьких60 мин12+
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О фильме
Четырнадцатилетний автогонщик Костя встречает посреди города лося, случайно вышедшего из леса. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть испуганное животное домой и даже пропускает долгожданные соревнования ради этого. На помощь Косте приходят его верные друзья. Удастся ли подросткам вернуть лося в родной лес?
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Для самых маленьких
КачествоSD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ИТРежиссёр
Инна
Туманян
- ВЮАктёр
Влад
Юревич
- ИЗАктриса
Ира
Загорская
- МПАктёр
Максим
Пучков
- ЕБАктриса
Елена
Борзова
- ТПАктриса
Татьяна
Панкова
- ИКАктёр
Игорь
Класс
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- ЕГАктёр
Евгений
Гуров
- ААктёр
Александр
Звенигорский
- ККАктёр
Константин
Кинчев
- СЛСценарист
Семён
Лунгин
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- АГКомпозитор
Андрей
Геворгян
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян