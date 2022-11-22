Сказ про Федота-Стрельца
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Сказ про Федота-Стрельца
6.72001, Сказ про Федота-Стрельца
Фэнтези, Комедия101 мин12+
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Сказ про Федота-Стрельца (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

Царь-самодур дает совершенно невыполнимые задания стрельцу Федоту, чтобы тот ушел и не вернулся. Но голубица Маруся, полюбившая Федота, помогает своему суженому, и стрелец каждый раз утирает царю нос (в переносном смысле), преодолевая любые препятствия и возвращаясь на коне (в переносном смысле), а в конце концов раздобыв даже «то-чего-не-может-быть» (в буквальном смысле).

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb