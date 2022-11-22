6.72001, Сказ про Федота-Стрельца
Фэнтези, Комедия101 мин12+
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Сказ про Федота-Стрельца (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Царь-самодур дает совершенно невыполнимые задания стрельцу Федоту, чтобы тот ушел и не вернулся. Но голубица Маруся, полюбившая Федота, помогает своему суженому, и стрелец каждый раз утирает царю нос (в переносном смысле), преодолевая любые препятствия и возвращаясь на коне (в переносном смысле), а в конце концов раздобыв даже «то-чего-не-может-быть» (в буквальном смысле).
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- СОРежиссёр
Сергей
Овчаров
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Андрей
Мягков
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- ОПАктриса
Ольга
Пашкова
- НЩАктриса
Наталья
Щербакова
- Актриса
Ольга
Волкова
- ЕГАктриса
Елена
Габец
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ВПАктёр
Валерий
Прохоров
- ГКАктриса
Галина
Кузнецова
- Сценарист
Леонид
Филатов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НЗХудожница
Наталья
Замахина
- ИБОператор
Иван
Багаев