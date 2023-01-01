Биография

Наталья Щербакова — российская актриса. Родилась в городе Пушкине Ленинградской области 23 ноября 1975 года. Сразу после школы в шестнадцать лет поступила в «Школу русской драмы» на курс Горбачева. Поступила в ГИТИС и закончила его в 1998 году сформировавшейся актрисой. Уже со второго курса института Наталью приглашали на роли в Театр имени Маяковского, в труппу которого она успешно поступила. Работа в кино началась с 1999 года, когда актриса Наталья Щербакова в сериале «Улицы разбитый фонарей» проявила в себя в новом качестве. Участие в нескольких известных телесериалах, больше в мелодраматическом амплуа, подняло рейтинг молодой талантливой актрисы, и ее стали приглашать на драматические роли в фильмах. Самая известная для большинства зрителей роль Натальи Щербаковой в фильме 2010 года «Подсадной». Роли в сериалах сделали популярной, а в драматических лентах — востребованной у режиссеров. Всего сыграла в 42 кинопроектах.