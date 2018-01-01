Wink
Фильмы
Сказ про Федота-Стрельца
Актёры и съёмочная группа фильма «Сказ про Федота-Стрельца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказ про Федота-Стрельца»

Режиссёры

Сергей Овчаров

Сергей Овчаров

Режиссёр

Актёры

Константин Воробьёв

Константин Воробьёв

АктёрФедот
Андрей Мягков

Андрей Мягков

АктёрЦарь
Владимир Гостюхин

Владимир Гостюхин

Актёргенерал
Ольга Пашкова

Ольга Пашкова

АктрисаМаруся
Наталья Щербакова

Наталья Щербакова

Актрисацаревна
Ольга Волкова

Ольга Волкова

АктрисаЯга
Елена Габец

Елена Габец

Актрисанянька
Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков

АктёрТочегонеможетбыть
Валерий Прохоров

Валерий Прохоров

Актёрпастух
Галина Кузнецова

Галина Кузнецова

АктрисаСирин-Птица

Сценаристы

Леонид Филатов

Леонид Филатов

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер

Художники

Наталья Замахина

Наталья Замахина

Художница

Операторы

Иван Багаев

Иван Багаев

Оператор