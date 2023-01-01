Биография

Евгений Воскресенский — российский актер кино и театра, телеведущий. Родился в Челябинске 12 августа 1959 года. В детстве будущий актер серьезно занимался музыкой, посещал музыкальную школу и планировал стать дирижером. После школы подал документы в Челябинское училище культуры, а окончив его, перебрался в Ленинград, где стал студентом ЛИК. К середине обучения решил ехать Москву, где поступил в Щукинское училище. В 1987 году получил работу в труппе Театра им. Станиславского, первые серьезные роли Евгения Воскресенского были сыграны именно на его сцене. В кино дебютировал в эпизодической роли в известной картине «Забытая мелодия для флейты». Позже появился в таких проектах, как «Что сказал покойник», «Гоголь. Прощальная повесть», «Новый человек». Также широкая аудитория знает Евгения Воскресенского по фильму «Новогодний переполох», где он исполнил одну из главных ролей. На данный момент продолжает сниматься, также играет на театральной сцене в московском Доме актера, где у него есть собственный авторский проект. Помимо работ в кино и театре известен как телеведущий. Работал на таких крупных каналах, как «Россия» и «НТВ+».