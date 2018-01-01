Биография

Известная советская актриса кино Елена Антонова, коренная москвичка, родилась в 1961 году 28 декабря. Закончила театральное училище имени Щепкина под руководством Юрия Соломина, играла в труппе Малого театра в Москве, затем в театре под названием «Малая драматическая группа». Сейчас является его художественным руководителем. В кино актриса начала сниматься практически сразу после окончания курса актерского мастерства в училище. Фильмы Елены Антоновой хорошо помнят советские зрители, известны они и современным российским кинозрителям. Дебют 1983 года «Одиноким предоставляется общежитие» сразу в роли первого плана стал путеводной звездой для молодой актрисы. Амплуа романтических героинь сохранялось за ней очень долго. «Валентин и Валентина», «Лучшая дорога нашей жизни», и вдруг в 1986 году – роль в «Кин-дза-дза!», как вспышка в карьере. Роли Елены Антоновой, несмотря на романтическую составляющую ее образов, наполнены глубоким содержанием, и это проявилось в любимой всеми философской комедии о путешествии во Вселенной. Современные роли в нынешнем кино нисколько не умалили талант актрисы, зрителям хорошо известны ее роли в фильмах «Зона», «Не покидай», «Next». Роли для восприятия нынешними зрителями не менее талантливы, чем ранние работы актрисы. Работа в театре и кино продолжается.