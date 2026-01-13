Чегемский детектив (фильм, 1985) смотреть онлайн

Чегемский детектив
9.71985, Чегемский детектив
Криминал, Детектив79 мин12+
В первые послевоенные годы в абхазском селе Чегем из колхозной кассы таинственным образом стали исчезать деньги. Все подозревали единственного владельца ключа от сейфа. Так на смену одного бухгалтера приходил другой, но ситуация не менялась до тех пор, пока не нашелся хозяин второго ключа...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чегемский детектив»