Чегемский детектив (фильм, 1985) смотреть онлайн

В первые послевоенные годы в абхазском селе Чегем из колхозной кассы таинственным образом стали исчезать деньги. Все подозревали единственного владельца ключа от сейфа. Так на смену одного бухгалтера приходил другой, но ситуация не менялась до тех пор, пока не нашелся хозяин второго ключа...

