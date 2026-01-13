Чегемский детектив (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.71985, Чегемский детектив
Криминал, Детектив79 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
В первые послевоенные годы в абхазском селе Чегем из колхозной кассы таинственным образом стали исчезать деньги. Все подозревали единственного владельца ключа от сейфа. Так на смену одного бухгалтера приходил другой, но ситуация не менялась до тех пор, пока не нашелся хозяин второго ключа...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Светлов
- НКАктёр
Нурбей
Камкиа
- РМАктёр
Руслан
Микаберидзе
- ШПАктёр
Шарах
Пачалиа
- ЭКАктриса
Этери
Когониа
- РБАктёр
Ролан
Быков
- ГСАктёр
Гиви
Сарчимелидзе
- БХАктриса
Берта
Хапава
- НМАктриса
Нана
Мчедлидзе
- АОАктёр
Алексей
Орлов
- НГАктриса
Нина
Гомиашвили
- ЕГАктриса
Екатерина
Гомиашвили
- ДДАктёр
Даур
Джениа
- ВААктёр
Вячеслав
Аблотиа
- НМАктёр
Натан
Масхулиа
- МВАктёр
Михаил
Вашадзе
- ЗКАктёр
Зураб
Капианидзе
- ББАктёр
Бадри
Бегалишвили
- ЛААктёр
Леонид
Авидзба
- АЗАктёр
Алексей
Золотницкий
- ФИСценарист
Фазиль
Искандер
- МОПродюсер
Михаил
Орлов
- ТЕМонтажёр
Татьяна
Егорычева
- ВПОператор
Валентин
Пиганов
- ИБКомпозитор
Иосиф
Барданашвили