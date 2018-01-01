Wink
Чегемский детектив
Актёры и съёмочная группа фильма «Чегемский детектив»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чегемский детектив»

Режиссёры

Александр Светлов

Режиссёр

Актёры

Нурбей Камкиа

АктёрКязым
Руслан Микаберидзе

АктёрБахут
Шарах Пачалиа

Актёрпредседатель
Этери Когониа

АктрисаНуца
Ролан Быков

Актёрмилиционер
Гиви Сарчимелидзе

АктёрТеймыр
Берта Хапава

Актрисажена Теймыра
Нана Мчедлидзе

Актрисабабушка
Алексей Орлов

Актёр
Нина Гомиашвили

Актрисадочь Кязыма
Екатерина Гомиашвили

Актриса
Даур Джениа

Актёр
Вячеслав Аблотиа

АктёрДаур
Натан Масхулиа

Актёр
Михаил Вашадзе

Актёр
Зураб Капианидзе

Актёр
Бадри Бегалишвили

Актёр
Леонид Авидзба

Актёр
Алексей Золотницкий

Актёр

Сценаристы

Фазиль Искандер

Сценарист

Продюсеры

Михаил Орлов

Продюсер

Монтажёры

Татьяна Егорычева

Монтажёр

Операторы

Валентин Пиганов

Оператор

Композиторы

Иосиф Барданашвили

Josef Bardanashvili
Композитор