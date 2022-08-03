Последняя двойка (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.71978, Последняя двойка
Драма, Приключения59 мин18+
О фильме
Миша Андреев живет со старшим братом, который постоянно в разъездах. Миша привык быть самостоятельным, но учеба ему не дается – у него столько двоек, что перспектива остаться на второй год кажется неизбежной. Однажды сосед-учeный отвез Мишу в лабораторию, где показал аппарат, который помогает пробуждать в человеке феноменальные способности. Нужно только в точности выполнять все инструкции.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Драма
КачествоSD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb