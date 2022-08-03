Последняя двойка
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Последняя двойка

Последняя двойка (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.71978, Последняя двойка
Драма, Приключения59 мин18+

О фильме

Миша Андреев живет со старшим братом, который постоянно в разъездах. Миша привык быть самостоятельным, но учеба ему не дается – у него столько двоек, что перспектива остаться на второй год кажется неизбежной. Однажды сосед-учeный отвез Мишу в лабораторию, где показал аппарат, который помогает пробуждать в человеке феноменальные способности. Нужно только в точности выполнять все инструкции.

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Драма
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb