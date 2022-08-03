Беовульф
Wink
Фильмы
Беовульф
7.81999, Beowulf
Ужасы, Фантастика89 мин18+

Беовульф (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В далеком будущем, после мирового катаклизма, у человека слишком много врагов и слишком мало шансов, чтобы выжить. Единственное спасение для мирных жителей - создавать крепости. Но когда последняя крепость рухнет под натиском сил Тьмы, останется одна-единственная надежда на спасение - неуловимый и бесстрашный Беовульф.

Страна
Великобритания, США, Румыния
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беовульф»