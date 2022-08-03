Беовульф (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В далеком будущем, после мирового катаклизма, у человека слишком много врагов и слишком мало шансов, чтобы выжить. Единственное спасение для мирных жителей - создавать крепости. Но когда последняя крепость рухнет под натиском сил Тьмы, останется одна-единственная надежда на спасение - неуловимый и бесстрашный Беовульф.
СтранаВеликобритания, США, Румыния
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Фэнтези
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.1 IMDb
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- РМАктриса
Рона
Митра
- ОКАктёр
Оливер
Коттон
- ГОАктёр
Гёц
Отто
- ЧРАктёр
Чарльз
Робинсон
- БДАктёр
Брент
Джеффресон Лоу
- РСАктёр
Роджер
Сломан
- ЛРАктриса
Лайла
Робертс
- РУАктёр
Роберт
Уиллокс
- ПВАктриса
Патрисия
Веласкес
- ЛКПродюсер
Лоуренс
Касанофф
- ДБПродюсер
Джейн
Барклай
- ГКПродюсер
Грегори
Касканте
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Басов мл.
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- БЗХудожник
Бен
Зеллер
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- БУКомпозитор
Бен
Уоткинс