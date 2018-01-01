Wink
Похищение Савойи
Актёры и съёмочная группа фильма «Похищение Савойи»

Режиссёры

Вениамин Дорман

Режиссёр

Актёры

Влодзимеж Голачиньский

АктёрЯнек Боровски
Дарья Михайлова

АктрисаТаня Соколова
Леонид Броневой

АктёрШалло Жан
Александр Михайлов

АктёрГидо Торстенсен
Антони Юраш

Antoni Jurasz
АктёрСтанислав Вежанский
Михаил Глузский

АктёрГенрих Шарф
Альгимантас Масюлис

АктёрМакс Абендрот
Ольга Остроумова

АктрисаВалентина Соколова
Леонид Марков

Актёркомиссар уголовной полиции Лафонте
Михаил Жигалов

АктёрМагнус

Сценаристы

Исай Кузнецов

Сценарист
Анджей Гожевский

Сценарист

Продюсеры

Александр Казачков

Продюсер

Актёры дубляжа

Константин Тыртов

Актёр дубляжа
Феликс Яворский

Актёр дубляжа
Вадим Захарченко

Актёр дубляжа
Олег Мокшанцев

Актёр дубляжа
Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа

Монтажёры

Галина Шатрова

Монтажёр

Операторы

Андрей Кириллов

Оператор

Композиторы

Анджей Кожиньский

Andrzej Korzynski
Композитор