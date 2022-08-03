Мой белый и пушистый (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Лена всегда была хорошей женой. Ради мужа Виталия она оставила успешную карьеру и занялась домашним хозяйством. Только все напрасно. Муж потихоньку крутит романы, а свекровь пилит Лену за то, что у нее нет детей. По мнению свекрови семья без детей – не семья. А если Лена родить не в состоянии, тогда Виталию нужно найти другую жену. Поэтому когда Виталий заводит очередной роман, свекровь едва ли не аплодирует. А для Лены это, естественно, сильный удар. И, к сожалению, не единственный.
5.9 КиноПоиск
