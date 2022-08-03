Фильм Чужая земля (2021)

Будущее. Земля после глобальной экологической катастрофы полностью покрыта водой. Правящей элите удаeтся колонизировать планету Кеплер-209, но люди больше не могут иметь детей из-за особых условий в новой атмосфере. Трое ученых отправляются на Землю узнать, возможно ли начать всe сначала. Их корабль терпит крушение при посадке на воду. В результате из всех астронавтов выживает лишь одна девушка. Теперь судьба человечества лежит на ее плечах.

