Фильм Чужая земля (2021)
О фильме
Будущее. Земля после глобальной экологической катастрофы полностью покрыта водой. Правящей элите удаeтся колонизировать планету Кеплер-209, но люди больше не могут иметь детей из-за особых условий в новой атмосфере. Трое ученых отправляются на Землю узнать, возможно ли начать всe сначала. Их корабль терпит крушение при посадке на воду. В результате из всех астронавтов выживает лишь одна девушка. Теперь судьба человечества лежит на ее плечах.
СтранаШвейцария, Германия
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ТФРежиссёр
Тим
Фельбаум
- Актриса
Нора
Арнезедер
- Актёр
Иэн
Глен
- СБАктриса
Сара-Софи
Бусснина
- СДАктёр
Сопе
Дирису
- Актёр
Себастьян
Роше
- ЙБАктёр
Йоэль
Басман
- КЮАктриса
Котти
Юн
- ББАктриса
Белла
Бадинг
- ХГАктриса
Хлоя
Генрих
- ИГАктёр
Иден
Гоф
- ТФСценарист
Тим
Фельбаум
- ММСценарист
Марико
Миногути
- ТТСценарист
Тим
Трахте
- ТФПродюсер
Тим
Фельбаум
- ФТПродюсер
Филипп
Трауэр
- ТВПродюсер
Томас
Вёбке
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АММонтажёр
Андреас
Менн
- ЛДКомпозитор
Лоренц
Дангель