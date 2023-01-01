Биография

Нора Арнезедер – актриса кино, певица. Прославилась после участия в мюзикле «Париж! Париж!», за исполнение роли Милашки Дюз она была награждена премией «Люмьер». Зрители оценили и певческий талант девушки, композиция «Вдали от Панамы» в исполнении Норы выдвигалась на премию «Оскар». Будущая артистка родилась в 1989 г. в Париже. Когда девочке исполнилось 2 года, семья перебралась в Экс-ан-Прованс, а в возрасте 14 лет девушка с родителями переехала на Бали. Однако уже через год она вновь уехала в столицу Франции, чтобы обучаться пению и постигать танцевальное искусство. Дебютную роль Нора Арнезедер получила в возрасте 17 лет в сериале «Commissaire Valence». Затем ее пригласили в телепроект «Вас +70». В 2007 г. она сыграла в комедийной фантастической ленте «Два мира». Широкую известность актрисе принес мюзикл «Париж! Париж!» режиссера К. Барратье. В этом фильме Нора Арнезедер продемонстрировала не только актерские способности, но и великолепные вокальные данные. В 2009 г. она стала лицом компании Guerlain. В 2011 г. исполнила одну из ролей в романтической ленте «Круиз». В американском кино актриса появилась в 2012 г. в картине «Код доступа «Кейптаун». Затем появились еще два голливудских фильма, где Нора Арнезедер смогла показать свой актерский талант – «Маньяк» и «Слова». Главные роли актриса получила в фильмах «Это как день посреди ночи», «Анжелика, маркиза ангелов».