Анжелика, маркиза ангелов (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Новая экранизация знаменитого романа о девушке, вышедшей замуж против своей воли, а позже вынужденной спасать супруга от козней короля. Отец красавицы Анжелики, обедневший дворянин, выдает дочь за пожилого графа де Пейрака — человека настолько богатого, что, по слухам, его состояние больше, чем у короля Людовика XIV. Де Пейрак владеет золотой шахтой, а его работники используют новый, более эффективный способ добычи. Злые языки даже поговаривают, что граф — самый настоящий колдун. Хотя поначалу Анжелика не в восторге от навязываемого брака, остроумие мужа и его понимание человеческой натуры со временем вызывают у нее уважение, а затем и любовь. Но их семейное благополучие рушится, когда молодой король, терзаемый завистью, арестовывает де Пейрака. Сумеет ли главная героиня вызволить мужа, расскажет фильм «Анжелика, маркиза ангелов» 2013 года, который можно смотреть на Wink онлайн.



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