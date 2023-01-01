Биография

Актер Себастьян Роше известен большинству зрителей по проектам «Грань», «Первородные», «Сверхъестественное», «Скандал». Актер Себастьян Роше родился в 1964 году в Париже. Его отец по происхождению шотландец, а мать – француженка. Будучи подростком, в течение шести лет жил с родителями на яхте, курсирующей по водам Средиземного моря и Атлантического океана. В этот период школьную программу осваивал дистанционно. Окончил высшее учебное заведение драматического искусства в Париже. После этого актер играет на подмостках театра, а также в кино и сериалах. Свободно говорит на нескольких языках: на английском, французском, испанском, итальянском и русском. Его коллегами по цеху были такие известные актеры, как Аль Пачино, Марк Ламо и Джули Тэймор. Карьера актера начала развиваться сразу после окончания учебного заведения. С 1989 года он регулярно участвует в съемках многих кинопроектов разных жанровых направлений. Первый яркий успех Роше завоевал благодаря кинокартине «Последние из Могикан». Наиболее известные сериалы и фильмы Себастьяна Роше: «Закон и порядок», «Дневники вампира», «Сверхъестественное», «Великий Мерлин», «Зачарованные», «Волшебник Земноморья», «Гримм», «Незабываемое» и др.