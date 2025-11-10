Волшебник Земноморья (сериал, 2004) смотреть онлайн

Волшебник Земноморья
Волшебник Земноморья
8.72004, Earthsea 1 сезон
Фэнтези, Драма12+
О сериале

Целеустремленный юноша, способный поспорить своими магическими способностями с самыми могущественными волшебниками… Прекрасная юная жрица, которой предстоит встреча с силами Зла… Король-воин, с одинаковым изяществом владеющий и словом и оружием… Острова, драконы, маги, заклинания, пророчества, выпущенное на свободу Зло и утраченное Равновесие… Все это - магический мир Земноморья…

Страна
США, Канада
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

