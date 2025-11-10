Волшебник Земноморья (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Целеустремленный юноша, способный поспорить своими магическими способностями с самыми могущественными волшебниками… Прекрасная юная жрица, которой предстоит встреча с силами Зла… Король-воин, с одинаковым изяществом владеющий и словом и оружием… Острова, драконы, маги, заклинания, пророчества, выпущенное на свободу Зло и утраченное Равновесие… Все это - магический мир Земноморья…

