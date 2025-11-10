8.72004, Earthsea
Фэнтези, Драма12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Волшебник Земноморья (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Целеустремленный юноша, способный поспорить своими магическими способностями с самыми могущественными волшебниками… Прекрасная юная жрица, которой предстоит встреча с силами Зла… Король-воин, с одинаковым изяществом владеющий и словом и оружием… Острова, драконы, маги, заклинания, пророчества, выпущенное на свободу Зло и утраченное Равновесие… Все это - магический мир Земноморья…
СтранаСША, Канада
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РЛРежиссёр
Роберт
Либерман
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- ККАктриса
Кристин
Крук
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- Актёр
Себастьян
Роше
- КГАктёр
Крис
Готье
- ДКАктриса
Дженнифер
Кэлверт
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- МХАктёр
Марк
Хилдрет
- АСАктёр
Алан
Скарф
- АДАктёр
Алессандро
Джулиани
- ЭКАктриса
Эрин
Карплак
- Д«Актёр
Дэйв
«Скуотч» Уорд
- МЭАктёр
Марк
Эчесон
- ДТАктёр
Джон
Тенч
- ХЛАктриса
Хезер
Лаура Грэй
- УКСценарист
Урсула
К. Ле Гуин
- ГССценарист
Гэвин
Скотт
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- РХПродюсер
Роберт
Холми ст.
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- МОПродюсер
Мэттью
О’Коннор
- МДХудожник
Майкл
Джой
- РДХудожник
Росс
Демпстер
- ДРКомпозитор
Джеф
Рона