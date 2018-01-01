Wink
Волшебник Земноморья
Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебник Земноморья»

Режиссёры

Роберт Либерман

Robert Lieberman
Режиссёр

Актёры

Шон Эшмор

Shawn Ashmore
АктёрGed
Кристин Крук

Kristin Kreuk
АктрисаTenar
Изабелла Росселлини

Isabella Rossellini
АктрисаThar
Себастьян Роше

Sebastian Roché
АктёрTygath
Крис Готье

Chris Gauthier
АктёрVetch
Дженнифер Кэлверт

Jennifer Calvert
АктрисаKossil
Эмили Хэмпшир

Emily Hampshire
АктрисаRosa
Марк Хилдрет

Mark Hildreth
АктёрJasper
Алан Скарф

Alan Scarfe
АктёрArch Magus
Алессандро Джулиани

Alessandro Juliani
АктёрSkiorch
Эрин Карплак

Erin Karpluk
АктрисаDiana
Дэйв «Скуотч» Уорд

Dave «Squatch» Ward
АктёрDunain
Марк Эчесон

Mark Acheson
АктёрGebbeth
Джон Тенч

John Tench
АктёрGeneral Doar
Хезер Лаура Грэй

Heather Laura Gray
АктрисаPenelope

Сценаристы

Урсула К. Ле Гуин

Ursula K. Le Guin
Сценарист
Гэвин Скотт

Gavin Scott
Сценарист

Продюсеры

Лоуренс Бендер

Lawrence Bender
Продюсер
Роберт Холми ст.

Robert Halmi Sr.
Продюсер
Роберт Холми мл.

Robert A. Halmi
Продюсер
Мэттью О’Коннор

Matthew O'Connor
Продюсер

Художники

Майкл Джой

Michael Joy
Художник
Росс Демпстер

Ross Dempster
Художник

Композиторы

Джеф Рона

Jeff Rona
Композитор