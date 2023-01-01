Биография

Эмили Хэмпшир — канадская актриса, продюсер и сценарист. Родилась в Монреале 29 августа 1981 года. Об актерской профессии Эмили задумалась еще в детстве, играя в любительских постановках. Ярким событием ее ранних лет стало посещение спектакля «Отверженные», после которого девочка твердо решила связать жизнь со сценой. С этой целью она переехала в Торонто, где начала сниматься в телевизионных проектах. По окончании школы была зачислена в Американскую академию драматического искусства. Однако учебу не окончила, так как не могла совмещать съемки в кино с занятиями. Эмили Хэмпшир снялась в таких хитах, как «Последний дон», «Любовные письма», «Снежный пирог», «Троцкий», «Чепелуэйт», «Сдвиг». Особенными в ее биографии стали сериал «Шиттс Крик», за роль в котором актриса получила награду премии Гильдии актеров, и сериал «Секс и ничего лишнего», дополнивший ее коллекцию призов статуэткой Canadian Comedy Awards. На счету Эмили также несколько проектов, в которых она выступала продюсером: в их числе триллер «Мама» 2024 года и многосерийная комедия «Секс после брака».