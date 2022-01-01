6.62022, The End of Sex
Мелодрамы, Комедии68 мин18+
Эмма и Джош пытаются вернуть отношениям былую страсть, но вместо этого эксперименты ставят их брак под угрозу
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Секс после брака (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Смелая романтическая комедия о семейной паре, которая хочет возродить свою сексуальную жизнь после того, как дети уезжают на каникулы. Первый поцелуй Эммы и Джоша случился в лагере, когда они были еще подростками. С тех пор они прожили вместе почти всю жизнь. Они лучшие друзья, потрясающие родители, но, поглощенные заботой о дочерях, совсем позабыли, что такое секс. Теперь, когда их дети стали достаточно взрослыми и уехали на зимние каникулы в тот самый лагерь, Эмма и Джош не знают, что делать со своей новоприобретенной свободой. Они намерены вновь разжечь костер страсти, и секс втроем — только начало их попыток.
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Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ШГРежиссёр
Шон
Гэррити
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- ДЧАктёр
Джонас
Черник
- ГПАктёр
Грэй
Пауэлл
- ЛГАктриса
Лили
Гао
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- ИКАктриса
Иден
Кьюпид
- ЭУАктриса
Эмили
Уотт
- ММАктриса
Майя
Мисалевич
- КМАктриса
Кимберли-Сью
Мюррэй
- СЭАктриса
Саманта
Эспи
- ДЧСценарист
Джонас
Черник
- ДЧПродюсер
Джонас
Черник
- КЖПродюсер
Крис
Жиру
- Продюсер
Эмили
Хэмпшир
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- РАХудожница
Рабаб
Али
- МАХудожник
Майкл
Александр Уччелло
- ДГМонтажёр
Джон
Гурдебеке
- ЭПКомпозитор
Эри
Познер