Секс после брака (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Смелая романтическая комедия о семейной паре, которая хочет возродить свою сексуальную жизнь после того, как дети уезжают на каникулы. Первый поцелуй Эммы и Джоша случился в лагере, когда они были еще подростками. С тех пор они прожили вместе почти всю жизнь. Они лучшие друзья, потрясающие родители, но, поглощенные заботой о дочерях, совсем позабыли, что такое секс. Теперь, когда их дети стали достаточно взрослыми и уехали на зимние каникулы в тот самый лагерь, Эмма и Джош не знают, что делать со своей новоприобретенной свободой. Они намерены вновь разжечь костер страсти, и секс втроем — только начало их попыток.



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