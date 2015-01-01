Северное сияние (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.32015, Borealis
Драмы, Комедии90 мин18+
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Сюжет
Джона Финн, безработный азартный игрок и отец-одиночка из Манитобы, решает отвезти свою проблемную дочь-подростка Аврору в город на севере провинции, чтобы та смогла увидеть полярное сияние перед тем, как окончательно потеряет зрение из-за неизлечимого глазного заболевания. Помимо прочих тр�удностей на их пути встаeт человек, которому Джона задолжал огромную сумму денег.
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Информация
Рейтинг
5.6 IMDb
- ШГРежиссёр
Шон
Гэррити
- ДЧАктёр
Джонас
Черник
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- Актёр
Кевин
Поллак
- КБАктёр
Кле
Беннетт
- ДЭАктёр
Джейк
Эпстин
- РГАктриса
Ребекка
Гибсон
- МСАктриса
Марина
Стивенсон Керр
- СМАктёр
Стефен
МакИнтайр
- ДЧСценарист
Джонас
Черник
- ДЧПродюсер
Джонас
Черник
- ДФПродюсер
Джеймс
Флер
- ЭГПродюсер
Эрла
Глесби
- ВФХудожница
Ванда
Фариан
- ДГМонтажёр
Джон
Гурдебеке
- СИОператор
Сэми
Инайе
- ЭПКомпозитор
Эри
Познер