Северное сияние
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Северное сияние

Северное сияние (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.32015, Borealis
Драмы, Комедии90 мин18+

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Сюжет

Джона Финн, безработный азартный игрок и отец-одиночка из Манитобы, решает отвезти свою проблемную дочь-подростка Аврору в город на севере провинции, чтобы та смогла увидеть полярное сияние перед тем, как окончательно потеряет зрение из-за неизлечимого глазного заболевания. Помимо прочих трудностей на их пути встаeт человек, которому Джона задолжал огромную сумму денег.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Северное сияние»

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