Северное сияние (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Джона Финн, безработный азартный игрок и отец-одиночка из Манитобы, решает отвезти свою проблемную дочь-подростка Аврору в город на севере провинции, чтобы та смогла увидеть полярное сияние перед тем, как окончательно потеряет зрение из-за неизлечимого глазного заболевания. Помимо прочих тр�удностей на их пути встаeт человек, которому Джона задолжал огромную сумму денег.



Северное сияние смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.