Принцесса Якудза (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Акеми живет в бразильском Сан-Паулу, в самой большой японской диаспоре в мире. Ее дед, единственный близкий родственник, которого она знала, недавно умер. Акеми работает на ночном рынке, а свободное время проводит в караоке. В 21-й день рождения загадочный белый мужчина, страдающий амнезией, передаст ей катану, а сама Акеми узнает, что стала наследницей половины мафиозной империи якудза, а заодно – кровным врагом тех, кто в эту половину не входит.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ВАРежиссёр
Висенте
Аморин
- МАктриса
Масуми
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- ЦИАктёр
Цуёси
Ихара
- ЭОАктёр
Эйдзиро
Одзаки
- КЛАктёр
Кенни
Леу
- ТТАктёр
Тосидзи
Такесима
- МТАктриса
Марико
Такаи
- НТАктёр
Николаш
Тревижану
- ИСАктёр
Иури
Сарайва
- КЛСценарист
Кими
Ли
- ВАСценарист
Висенте
Аморин
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- ТБПродюсер
Тодд
Браун
- АГПродюсер
Анджело
Гастал
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ДЛМонтажёр
Данило
Лемос