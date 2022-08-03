Принцесса Якудза
Wink
Фильмы
Принцесса Якудза
7.52021, Yakuza Princess
Триллер, Криминал106 мин18+

Принцесса Якудза (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Акеми живет в бразильском Сан-Паулу, в самой большой японской диаспоре в мире. Ее дед, единственный близкий родственник, которого она знала, недавно умер. Акеми работает на ночном рынке, а свободное время проводит в караоке. В 21-й день рождения загадочный белый мужчина, страдающий амнезией, передаст ей катану, а сама Акеми узнает, что стала наследницей половины мафиозной империи якудза, а заодно – кровным врагом тех, кто в эту половину не входит.

Страна
США, Бразилия
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Якудза»