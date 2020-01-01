Амнезия
Wink
Фильмы
Амнезия
6.62020, Last Three Days
Боевики, Детективы83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Амнезия (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Джек, полицейский под прикрытием, однажды просыпается и обнаруживает, что не помнит последние три дня своей жизни. За эти дни произошли странные события — исчезли его жена и напарник. Джеку предстоит выяснить, что же случилось на самом деле и сможет ли он, вернувшись в прошлое, своими действиями изменить будущее.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Амнезия»

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