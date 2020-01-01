6.62020, Last Three Days
Боевики, Детективы83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Амнезия (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Джек, полицейский под прикрытием, однажды просыпается и обнаруживает, что не помнит последние три дня своей жизни. За эти дни произошли странные события — исчезли его жена и напарник. Джеку предстоит выяснить, что же слу�чилось на самом деле и сможет ли он, вернувшись в прошлое, своими действиями изменить будущее.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
3.6 IMDb
- БУРежиссёр
Брайан
Ульрих
- РПАктёр
Роберт
Палмер Уоткинс
- ТУАктёр
Томас
Уилсон Браун
- ДЛАктриса
Дебора
Ли Смит
- РХАктёр
Рой
Хуанг
- ДХАктриса
Джина
Хираидзуми
- ДРАктёр
Джон
Розелл
- МДАктёр
Мэтт
Джэйсон
- БУСценарист
Брайан
Ульрих
- БУПродюсер
Брайан
Ульрих
- ДМПродюсер
Джонатан
М. Блэк
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ИИАктёр дубля�жа
Илья
Исаев
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ВЛАктёр дубляжа
Виталий
Лойко
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- КБХудожница
Кианна
Бливен
- НГМонтажёр
Натали
Грэйс Комсток
- БУМонтажёр
Брайан
Ульрих
- ХПКомпозитор
Ханна
Пэррот